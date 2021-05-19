雲林縣虎尾就業中心推出「工作電子書」，讓民眾靠著1指神功就能宅在家找工作。（虎尾就業中心提供／張朝欣雲林傳真）

因應國內疫情升溫，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心為避免人群移動增加感染風險，即日起推出「工作電子書」，讓民眾靠著1指神功就能宅在家找工作。

虎尾就業中心主任張春美表示，面對嚴峻疫情，鼓勵民眾減少非必要外出，在家透過網路、電話諮詢求職，但考量部分民眾缺乏求職網站操作技能，僅能透過紙本或臨櫃取得工作資訊，為了滿足民眾需求性與便利性，進而推出透過1指神功就能瀏覽工作機會的「工作電子書」，希望在多管措施推行下，與民眾共度疫情難關。

另外也鼓勵民眾利用宅在家時間提升自我競爭力，多多利用「零接觸」、「零群聚」的勞動部「勞動力發展數位服務平台」進行學習，網站內有豐富、多元的課程與電子書與期刊供選擇，歡迎多加運用。

張春美也提到，在這非常時期並不鼓勵民眾直接前往企業面試，求職民眾可先透過電話與虎尾就業中心聯絡，就業中心可代收、代製、代轉電子履歷，協助民眾完成初步履歷投遞作業。「工作電子書」也會於FB與Line進行滾動式更新，讓民眾宅在家就能掌握最新職缺資訊。

(中時 )