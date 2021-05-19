屏東縣政府19日下午緊急召開疫情指揮中心會議，縣長潘孟安指示盤整並緊急採購防疫物資與人力、各公共場域加強清消、營業處所落實各項防疫規定外，並呼籲民眾做好自我保護措施，勤洗手且外出更要「口不離罩、罩不離口」，共同防堵疫情持續擴散，嚴守社區防線，一切以防疫為第一優先。

縣府也要求縣境內中央各部會所屬機關及33鄉鎮市公所務必全力配合，包含轄內重點空間每周清消一次，並配合相關勸導與取締工作，若不配合將予以究責。

縣府表示，墾丁大街將落實人車分流，傳統市場、夜市強制規定全程佩戴口罩，禁止試吃、一律外帶；公園或百貨公司所附兒童遊樂設施全面暫停、釣蝦（魚）場、夾娃娃機店全面暫停營業；役男徵兵5月全面暫停；針對公共場所及室內空間，未配合佩戴口罩民眾強力執法，各局處及公所可逕行舉發並移請衛生局開罰。

潘孟安強調，醫療體系擴大開設專責病房、分艙分流、設置戶外篩檢站，以採檢、擴大篩檢量能、廣泛運用遠距醫療於門診病患、啟動專責應變醫院。疫情嚴峻，請民眾務必配合做好防疫措施，避免出入人多擁擠或傳播高風險場域，戴口罩、勤洗手、保持社交安全距離，減少不必要出門，保護自己也是保護他人。

(中時 )