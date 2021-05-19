疫情效應，雲林縣沿海出現垂釣潮，防悶兼貼補家用。（張朝欣攝）

疫情嚴峻各行各業紛紛停工，雲林縣沿海地區垂釣者變多，釣客們表示因為疫情衝擊，工廠、餐廳歇業，待在家裡沒有收入也容易悶出病來，因此到海岸、水門釣魚，大家都會保持安全距離，最近可釣到沙梭、臭肚，市場上每台斤可賣到200元左右，還可貼補家用解悶，可說是一舉兩得。

雲林沿海5月起進入魚塭釣虱目魚熱季，以往虱目魚養殖業者都會開放魚塭收費供釣客垂釣，但今年釣客明顯減少，主要是因為防疫與省錢，大多人改到水門與海岸、大排野釣，之前野釣人潮都集中在假日，現在平日也出現垂釣潮。

丁姓釣客表示，疫情升溫工廠停工，沒有收入哪有閒錢去釣魚場釣魚，且釣魚場雖在戶外，但人一多就有染疫疑慮，便邀友人一起到台西1號水門去「釣免錢」，此處地方空曠不會人擠人，防疫安全距離絕對夠。

在餐廳工作的口湖鄉林姓釣客說，餐廳因疫情影響，上星期六、日即出現退桌潮，這幾天也沒有什麼客人來用餐，老闆只好暫停營業，他到大排垂釣一上午，釣到10餘尾沙梭、臭肚、金鼓魚，拿去市場叫賣有上千元收入，對家計不無小補。

釣客說，之前疫情還沒那麼嚴重，可以在國內旅遊，現在全台已進入3級警戒，根本沒有辦法到處趴趴走，但長時間待在家裡又會悶出病來，到水門、海邊垂釣是最安全、省錢的休閒方式，因為學校停課，還有人帶著孩子一起同樂。

海巡人員指出，近日各水域釣客多，雖然夏天沒有強勁的東北季風，但水域邊大多溼滑，一不小心便可能失足，有些釣客沒有穿著救生衣，這種情況非常危險，因此已加強勸導，提醒釣客不要拿自己生命開玩笑。

(中時 )