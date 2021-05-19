玉山國家公園各停車場車輛容留控管在 40％以下，減緩遊憩據點之人流壓力。（玉管處提供／盧金足南投傳真）

中央流行疫情指揮中心19日宣布自即日起至5月28日止提升全國疫情警戒至第三級，玉山國家公園管理處19日表示，有些民眾想到山上躲避疫情，但為達防疫效果，減少人潮跨區流動，避免將疫病傳入醫療資源較缺乏的偏鄉地區，玉山國家公園園區內所有遊客中心、賣店、山屋與生態保護區皆全面關閉，「請待在家」以免發生群聚傳染及疫病擴散問題。

玉山國家公園內包括玉山主群峰、南二段、馬博橫斷、八通關越嶺道、新康橫斷等皆經過生態保護區公告禁止進入。

有民眾反映好不容易抽中排雲山莊卻不能成行十分可惜，玉山國家公園管理處呼籲，疫情警戒第三級措施視同緊急災害應變，青山仍在，應以降低疾病傳播風險優先，待疫情過後再開放，已繳納「排雲山莊」費用者皆已通知辦理退費。

位於戶外之遊憩區域雖未封閉，依據指引須「全程配戴口罩」、「保持 1 公尺社交距離」且「停止10人以上聚會」。

玉山國家公園內的塔塔加、鹿林山、鹿林前山、麟趾山、東埔山、雲龍瀑布、佳心、梅山等步道雖未封閉，但各停車場車輛容留控管在 40％以下，減緩遊憩據點之人流壓力，為防範疫情擴散，考量登山健行為高強度運動，過程深度呼吸導致不易全程配載口罩，時值防疫高度警戒期間，避為成為防疫破口。

玉管處強調，如發動山域事故搜救困難度隨之升高，需保障救難人員安全並珍惜醫療資源，呼籲民眾盡量待在家中。

玉山口至天池路段自5月20日起至5月28日期間暫停開放，管制禁止一般用路人進入，僅供公務及當地農民進出，以減少不必要的外出與跨區移動,請民眾配合共體時艱。

為加強宣導防疫措施,玉山國家公園聯合內政部警政署保安警察第七總隊第六大隊共同宣導防疫政策，請大家做好防疫工作。在這關鍵時刻,請民眾盡量減少外出,減少被感染的機會與傳播途徑，正確佩帶口罩、加強手部清潔,並維持室外1公尺的社交距離。如非必要暫勿前往山區，減少不必要的跨區活動，共同守護台灣。

(中時 )