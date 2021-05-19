遼寧省大連市衛健委發佈，截至18日15時，全市累計接種新冠病毒疫苗448.86萬人、510.02萬劑次，全市常住人口第一劑新冠疫苗接種率超過60％，18歲以上人群第一劑新冠疫苗接種率超過70％。目前形成基本的人群免疫屏障。

大連市於2020年11月27日在全省率先接種第一針新冠病毒疫苗，先期已完成對海關、邊檢、國際交通、港口、冷鏈、醫療衛生等重點人群62.64萬人的接種任務，今年4月20日開始全面啟動大規模人群接種。

針對近期營口市鮁魚圈區出現新冠肺炎本土確診病例，瀋陽市也相繼出現有鮁魚圈旅居史的病例。大連市與鮁魚圈距離較近，人員來往密切，大連市醫療機構開通24小時核酸檢測綠色通道，自5月14日開始，對4月26日以來到過營口鮁魚圈的市民進行免費核酸檢測。

截至5月18日14時，大連市各級醫療機構已採集與營口相關市民146929人，檢測結果均為陰性。同時，對瓦房店市與營口接壤地區居民進行檢測，累計採集114178人，檢測結果均為陰性。

(中時 )