證交所將於本周五（21日）召開有價證券上市審議委員會，將審議三商家購（2945）申請股票上市案。

三商家購董事長陳翔玢，公司實收資本額6億元，主要產品為民生消費品，稅前純益：109年稅前純益2.3億元（110年第一季2,783萬元），每股稅後盈餘（EPS）109年3.04元（110年第一季0.37元）。

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(工商 )

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