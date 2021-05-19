證交所5／21審議三商家購股票上市案 18:592021/05/19 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所將於本周五（21日）召開有價證券上市審議委員會，將審議三商家購（2945）申請股票上市案。 三商家購董事長陳翔玢，公司實收資本額6億元，主要產品為民生消費品，稅前純益：109年稅前純益2.3億元（110年第一季2,783萬元），每股稅後盈餘（EPS）109年3.04元（110年第一季0.37元）。 《櫃買市場》1股1權證 18日起預收款券管制撮合 美企現金部位高 美股大利多 (工商 ) #三商家購 #證交所 #審議 #稅前純益 #第一季 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《百貨股》富邦媒決派利13元 12:342021/05/18 財經 京東物流招股 首日超購146.1倍 04:102021/05/18 全球財經 《熱門族群》短線漲多 防疫股熄火 12:172021/05/18 財經 台股昨跌473點 國安基金暫不進場 04:102021/05/18 財經焦點 國泰金：股票便宜 將進場 04:102021/05/18 財經要聞 《櫃買市場》長線投資 留意上櫃買點 08:192021/05/18 財經 《食品股》上海南僑今登A股 南僑笑咪咪 10:352021/05/18 財經 上市櫃Q1獲利 激增1.8倍 04:102021/05/18 財經要聞 《熱門族群》台積電回神 供應鏈添翼 11:432021/05/18 財經 中國移動啟動回歸A股上市 陸3大電信商將齊聚A股 10:212021/05/18 兩岸 看不到的最恐怖 04:102021/05/18 地方新聞 財經熱門新聞 E組注意！今用電拉警報 台電更改停電排序 - 財經 比特幣狂崩引殺機 道瓊期指大跌300點 美股今晚不妙 - 財經 疫苗來了！台股慘跌惡夢走了 他洩散戶下一步… - 財經 獨》二度限電經長王美花氣到腎上腺素飆 親Call台積電求幫忙 - 財經 雙北封城？ 備戰準四級警戒 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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