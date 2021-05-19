意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）開始量產STISO621雙通道數位隔離器，該新系列高性能隔離器適合工業控制應用，可替代普通的光耦元件。

STISO621的兩個隔離區域之間資料傳輸速率可達100Mbit/s，脈衝失真低於3ns，採用意法半導體6kV厚氧化層電流隔離技術。該元件具備兩路獨立單向通道，適用於處理雙向資料的UART收發器介面。每路通道都有施密特觸發器輸入，確保隔離器能提供較高的抗噪能力。

在相互電流隔離的STISO621兩端，電源電壓彼此獨立。每個電源可以在3.3V和5.5V的寬電壓範圍之間轉換電位。65kV/μs的典型共模瞬變抗擾度（Common-Mode Transient Immunity，CMTI）可保護低壓側，在惡劣環境中免受高開關瞬變而影響。

STISO621適用於電源、馬達驅動器、電表、逆變器、電池監測器、電器、現場匯流排隔離器、對尺寸要求嚴格的多通道隔離轉接頭，以及整個工業自動化系統中的常規隔離等各種工業和消費性應用。產品設計符合高壓隔離裝置測試規範VDE0884-10和UL 1577。

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