小港警方當場開出罰單。（柯宗緯翻攝）

全台疫情警戒升第三級，高市府（19）日宣布針對防疫措施宣布加嚴標準，規定所有人出門務必戴上口罩，小港警方今下午4時47分許，執行巡邏暨防疫稽查時，發現1名騎乘重機車男子未戴口罩，隨即依法取締告發，依法可開罰新台幣3000元到1萬5000元。

小港警分局呼籲，疫情警戒第三級期間，民眾應減少非必要的外出及活動，出門務必戴好口罩，平常勤洗手與消毒，以及落實實名制等相關規定，若發現相關違規情事，警方將當場蒐證移請主管機關裁罰。

(中時 )