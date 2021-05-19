小港男騎車未戴口罩遭告發 荷包恐大失血 18:542021/05/19 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 男子騎車未戴口罩遭警方攔查取締。（柯宗緯翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 小港警方當場開出罰單。（柯宗緯翻攝） 全台疫情警戒升第三級，高市府（19）日宣布針對防疫措施宣布加嚴標準，規定所有人出門務必戴上口罩，小港警方今下午4時47分許，執行巡邏暨防疫稽查時，發現1名騎乘重機車男子未戴口罩，隨即依法取締告發，依法可開罰新台幣3000元到1萬5000元。 小港警分局呼籲，疫情警戒第三級期間，民眾應減少非必要的外出及活動，出門務必戴好口罩，平常勤洗手與消毒，以及落實實名制等相關規定，若發現相關違規情事，警方將當場蒐證移請主管機關裁罰。 大膽通緝男 逛松菸未戴口罩遭攔大鬧警迅速逮捕 疫情嚴峻 屏東、澎湖龍舟賽取消 (中時 ) #戴口罩 #疫情警戒 #第三級 #出門 #務必 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 唱完KTV硬扯女同事口罩親吻 噁心男：她眼睛水汪汪 11:092021/05/18 社會 萬華男搭公車不戴口罩 還加碼辱警「白癡」判拘50日 11:502021/05/18 社會 疫情飆升 侯友宜：準4級警戒 04:102021/05/18 焦點要聞 台中關23大場所 民代籲紓困配套 04:102021/05/18 地方新聞 海納百川》陳時中招架不住了（譚再利） 11:012021/05/18 海納百川 急買菜防疫卻忘戴口罩 張麗善到斗南菜市場發口罩 10:452021/05/18 寶島 蘆洲買菜婦口罩拿手上遭警取締 最重開罰1萬5 12:582021/05/18 生活 台灣確診飆高 旅法音樂家曝當地疫情血淚史盼幫忙 12:132021/05/18 娛樂 屏東避免群聚 原鄉族人籲暫勿上山 04:102021/05/18 地方新聞 大學生防疫穿著鞋用腳按電梯 遭怒轟：這人沒救了 12:012021/05/18 社會 國人如驚弓之鳥 商總籲擴大買疫苗 04:102021/05/18 財經焦點 社會熱門新聞 酒客慌了！桃園金沙酒店小姐確診 不排除擴大匡列 - 社會 寧要爽不要命 發燒越南妹藏彰化旅館偷接客遭活逮 - 社會 熊貓砍薪「動態費剩10元」 外送員罷工停滿車庫：休自主防疫假 - 社會 8旬翁確診後竟失聯 警方追9小時才知遭通緝13年 - 社會 小港男騎車未戴口罩遭告發 荷包恐大失血 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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