因應疫情擴大蔓延，視聽歌唱、酒吧等8大行業已經公告暫停營業至6月8日，金門警方配合縣府建設處加強巡查，嚴防成為防疫破口。民眾若發現仍有「酒照喝、舞照跳」情況，可逕向警方檢舉開罰。

連日來，金城分局針對金城、金寧、烈嶼地區高感染風險場所，陸續勸導停業計30家，並於16日、18日配合金門縣政府建設處實施聯合稽查轄內八大行業業者，要求全力配合防疫。

警方說明，包括視聽歌唱業、資訊休閒業、電子遊戲場業、飲酒業、養生館、酒吧等8大行業業者，應依金門縣政府公告暫停營業至6月8日止，期間警方仍將持續稽查，若有違規事實即依法裁罰。

另針對選物販賣機（夾娃娃機）及電話亭KTV等無人商店、金門縣政府也公告自5月18日起應落實實聯制，並執行體溫測量、手部消毒、環境清消、人流管制、總量管制、動線規劃等防疫措施，無法落實者，應暫停營業至6月8日止，後續將視疫情發展滾動式調整。

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(中時 )