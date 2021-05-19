尼克大前鋒蘭道爾(Julius Randle)是本季最佳進步球員的熱門人選，雖然他上季表現不錯，本季他的戰力大幅提升到另一個層次，甚至被認為可與「甜瓜」安森尼(Carmelo Anthony)相提並論。蘭道爾本季場均24.1分、10.2籃板、6.0助攻、41%三分球命中率、81%罰球命中率，加上他是打4號位置，可說是非常稀有。

美媒《紐約郵報》分析，尼克隊史至今只出過1位年度MVP，他是1969-70球季的名人堂球星瑞德(Willis Reed)，該季尼克拿下60勝22敗。儘管無法得知他和蘭道爾誰比較強，但瑞德的場均21.7分、13籃板、50%命中率仍是相當恐怖，70年代也還沒有三分球。

尼克隊史最偉大的球星仍是傳奇中鋒尤英(Patrick Ewing)，他們的球員歷來僅有11人次在年度MVP票選前5，其中尤英就佔了6次，他的全盛期大約在1989-95年。可惜那個年代的聯盟名將如雲，尤英最後沒拿到MVP，也沒拿過總冠軍。他在1992-93球季的數據是場均24.2分、12.1籃板、2.0阻攻、50%命中率，在MVP票選位居第4。

甜瓜安森尼在2012-13球季打出28.7分、6.9籃板、2.6助攻、45%命中率、38%三分球命中率，該季尼克拿下54勝，安森尼在MVP票選位居第3。

本季尼克隊季前被預測只能拿20勝（72場縮水球季），結果他們拿了41勝31敗，蘭道爾打了71場。他在球隊的平均正負值為3.7是生涯新高，他以前都是負數居多，可見他就算拿不到年度MVP，年度最佳進步獎也是當之無愧。

(中時新聞網)