配合政府三級防疫警戒，神腦國際19日宣布，積極提升員工及消費者安全，對於北、中、南三區的員工皆採分流上班、彈性上班的作法，也可申請「防疫照顧假」放心地在居家照顧孩子，而為確保物流作業順暢無礙，三區皆有備援人力能及時支援。

神腦亦提供一線門市人員口罩、酒精，24小時開啟空氣清淨機，以維持室內空氣品質，並提高環境消毒頻率，消費者入店均須配戴口罩、量體溫、實聯制登記。

如位於疫情嚴重區域之門市，部分萬華、蘆洲神腦門市已自5月15日至5月28暫停營業，減少民眾移動所造成的風險。

(工商 )