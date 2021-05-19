全台疫情警戒升級至第3級，隨著疫情擴散，許多以往時常客朋滿座的知名米其林星級餐廳為防堵疫情，陸續主動宣布暫時停業以維護安全。據查訪，目前米其林星級餐廳共有多達13家宣布暫停營業，蟬聯米其林1星「IMPROMPTU BY PAUL LEE」原本宣布自5月15日暫停營業至5月24日，今（19日）稍早更於官網更新暫停營業期間至5月28日，之後將視疫情程度再公告是否會再次延後開業時間。

目前宣布暫停營業的米其林星級餐廳皆位於疫情最嚴峻的台北，包含2星餐廳的「請客樓」、「祥雲龍吟」、「態芮」及「RAW」，1星餐廳的「Impromptu by Paul Lee」、「大三元酒樓」、「鮨野村」、「教父牛排」、「天香樓」、「渥達尼斯磨坊」、「金蓬萊遵古台菜」、「明福台菜海產」及「山海樓」。

＊米其林星級餐廳停業時間如下：

2星餐廳「請客樓」暫停營業至5／28

2星餐廳「祥雲龍吟」暫停營業至5／24

2星餐廳「態芮」暫停營業至5／29

2星餐廳「RAW」暫停營業至5／25

1星餐廳「Impromptu by Paul Lee」暫停營業至5／28

1星餐廳「大三元酒樓」暫停營業至5／28

1星餐廳「鮨野村」暫停營業至5／20

1星餐廳「教父牛排」暫停營業至5／21

1星餐廳「天香樓」目前5月份僅開放5／22、5／29訂位

1星餐廳「渥達尼斯磨坊」暫停營業至5／23

1星餐廳「金蓬萊遵古台菜」暫停營業至5／24

1星餐廳「明福台菜海產」暫停營業至5／28

1星餐廳「山海樓」暫停營業至6／8

(中時 )