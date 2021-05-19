從上一篇專欄文章《台股崩千點激似去年319那天 散戶快做1件事》，筆者已經說明台股因為疫情怎麼跌下去，之後就會怎麼漲上來，果然，在台股回測2000多點後，加權指數在昨(18)日，創下單日最大漲點紀錄，狂漲了792點，300多家股票鎖在漲停板！所以有沒有做那1件事，會非常的關鍵，那件事就是趁疫情恐慌之際，越跌越要買，因為疫情不是長期利空！

為什麼疫情不是長期利空，筆者上一次也講的很清楚了，借鏡其他國家就知道，美國、韓國、印度等疫情爆發的國家，股市多半在一開始反應恐慌下跌，但是隨後儘管確診數字怎麼飆升，股市會重回正軌，繼續反應基本面和資金面，畢竟全球央行還在QE撒鈔票，美元指數繼續創低，熱錢不斷湧入，早晚還是會流入股市當中。外資深知此道理，也知道台股的殖利率很高，當然會趁錯殺之際進場股票。

筆者認為，5月17日的低點15159點，就是波段最低點，因為經過兩次測試已經成功，指數收復半年線且繼續往上，挑戰收復季線，而且有電子股領軍，加上傳產股相繼回神，大盤最壞的時間已經過去了，最恐慌的時候也過去了。台股在4月時，曾經是全球股市績優生，幾乎天天創新高，經過疫情修正後，過熱籌碼安定下來，將會再往上重返榮耀。

至於台股新冠疫情方面，儘管全國疫情警戒正式進入第三級，第四級看起來也很難避免，不過政府已經表示，疫苗將陸續來台，今日AZ有新一批41萬劑抵達，能幫助前線作戰的醫護人員，擋住快速擴散。只要台灣人做好長期抗戰的準備，等到疫苗施打率提高，疫情就會順利解決了。

而股市永遠走在最前面，台股已經領先反應最糟、最恐慌的情形，所以，要在萬六附近掌握進場點，等到指數重返17000點，甚至創高突破18000點，才能享受低點便宜進場的果實，現在很多好股票本益比不到10倍，殖利率又很誘人，真的是可遇不可求的機會！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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(中時新聞網)