26歲王姓詐欺通緝犯使用臉書帳號，創設虛擬E奶正妹小涵，不斷更新生活日誌，採亂槍打鳥方式釣談網戀的男子，其中1名20多歲張男深陷愛情漩渦，未見人只聞聲，就把家中祖傳的土地拿去抵押貸款，湊了50萬元借給小涵，張得知受騙，企圖尋短，幸送醫急救後挽回一命。

刑事局南打獲報追查發現，王男假裝成小涵在臉書上與張男結識後，兩人互留LINE通訊軟體持續聯繫，小涵假意與張男交往後，再以母親重病、家中積欠巨額債務等理由，營造經濟拮据、家境困苦、出身悲涼的假象，順利騙取金錢。

南打指出，除了張男受騙外，還有10位20多歲的男子也同時在網路和小涵談戀愛，當遇到需要雙方電話聯繫、見面時，再由其他女性共犯26歲呂姓女子、27歲梁姓女子與被害人聊天或見面。

而其他多名男共犯則扮演小涵的乾哥、友人、銀行襄理、地下錢莊等角色，以母親重病、家中積欠巨額債務等理由，向被害人詐騙財物，初估1年來騙到932萬元；南打會同嘉義、雲林、台中警方展開追捕，順利逮捕王男等16人，訊後依詐欺罪移送雲林地檢署偵辦。

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