疫情持續威脅國人健康，政府已宣布全國進入三級警戒，國民黨新竹市長初選候選人林耕仁特別前往市場發放口罩給市場內外的攤販及購物採買的民眾。

林耕仁表示：因疫情越來越嚴重，很多人每天都陷入兩難的決定，爸爸媽媽擔心孩子在家的學習狀況、年輕人擔心工作會不會受到影響、老百姓連該不該出門購物都要斟酌再三。而防疫期間最需要的就是口罩，發送口罩給市民並提醒隨時都要保持戴口罩、勤洗手、維持安全社交距離，是他個人為防疫工作盡的一分心力，尤其傳統市場購物來往的人較多，更需要特別注意。

林耕仁宣導新竹市民防疫，發送口罩給市民。(圖:截自林耕仁臉書)

他特別提到，因為疫情讓很多小商家出來做生意都必須承擔風險，但這些攤商還是必須出來做生意，因為他們供應的是民生必需品，是社會大眾不可或缺的，因為體會攤販們的辛苦與不容易，藉到市場發送防疫口罩，透過無聲的鼓勵與支持，表達對於攤販的感謝，希望在這個備受疫情威脅的時間點，可以帶來人性的溫暖與問候。

收到口罩的民眾則表示：「很溫暖的行為」、「口罩現在最實用」、「阿仁哥就是這麼接地氣」、「設想很周到」、「防疫加油、新竹加油」。

林耕仁說，全國因疫情嚴重提升到了三級警戒，而連續數日破百確診的情況，讓國人都非常緊張，也有許多問題陸續發生，林耕仁希望所有市民都能遵守防疫規定，當防範疫情的守門人，不但保護自己也保護他人，大家才能攜手努力打贏這場防疫作戰。

(中時新聞網)