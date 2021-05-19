新冠肺炎疫情升溫，全國進入三級警戒。台中驛鐵道文化園區發言人賴珮如19日表示，為積極配合防疫，園區內的新站商場「鐵鹿大街」，除2樓便利超商調整營業時間外，其餘店家自5月20日至28日自主停業。

以台中車站為核心的台中驛鐵道文化園區，是中市重要交通樞鈕。文化園區發言人賴珮如表示，防疫是全民責任，雖然園區並未有確診者或被匡列者足跡，但因地處人潮集中處，為維護員工及顧客健康，而決定園區新站商場「鐵鹿大街」自主停業，全力配合政府防疫政策。

賴珮如表示，鐵鹿大街暫停營業店家包括有美食街、伴手禮及主題餐廳等，而二樓超商自20日起將調整營業時間為上午7時到晚間9時。此外，園區內舉辦的展覽、活動等如有延期或取消，將同步於官網與官方臉書公告。

賴珮如指出，鐵鹿大街商場恢復營業後，將持續落實現防疫措施，包括於入口設置體溫量測儀及酒精噴霧、進入賣場須戴口罩、共食區每2小時消毒1次、座位設置隔板、實施用餐實聯制及用餐梅花座等，園區所有員工每日量測兩次體溫。

(中時 )