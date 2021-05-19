最近社群網站流出1張疑似有拿染疫人數開賭盤的簽注截圖，經台南市政府警察局刑警大隊追查，19日傳喚涉嫌轉PO截圖的鄭男到案，鄭稱自己也是看別人轉的才轉PO，不曉得真的有人拿確診人數下注。警詢後將鄭請回，但因涉及散播假訊息，將他函送衛生局裁罰。

社群網站流出疑似有組頭以染疫人數當賭盤，標明「台灣疫情聯賽」，還賭18日染疫人數是650人，引起輿論撻伐，台南市長黃偉哲聞訊後還痛斥「可恥」。經警方追查後，查知是署名「某燒烤屋」者，於LINE影片群組中轉傳簽注截圖，該署名者為鄭男。

19日下午刑警大隊通知鄭男到案說明，初步追查發現鄭男所傳送在LINE群組上的簽注截圖，來自「某協會－台南分會｣的群組中，專案小組持續追查截圖來源，並查證是否確實有該簽注網站。

台南市政府警察局呼籲，不肖人士切勿在新冠肺炎疫情嚴峻時期，利用確診人數之話題開設賭盤供民眾下注，同時也鼓勵民眾，若有發現要立即檢舉此類不法賭博行為，以遏止歪風。

(中時 )