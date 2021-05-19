大遠百威秀影城暫停營業公告。(台中市政府提供)

隨著國內疫情持續升溫，為減少群聚感染風險，台中市政府新聞局依據傳染病防治法相關規定公告「全市電影片映演場所自即日起至110年5月28日止暫停營業」，違者可依《傳染病防治法》處3千元以上1萬5千元以下罰鍰，避免室內密閉空間成為防疫破口，保障市民健康生活。

新聞局長黃國瑋說，為避免不必要的人員群聚，新聞局針對室內封閉、具感染風險的電影片映演場所（電影院），公告宣布暫停營業至5月28日止；後續也將依照中央流行疫情指揮中心及市府整體防疫政策進行滾動式調整。

新聞局指出，台中市轄內電影片映演業者自去年疫情發展以來，持續落實執行相關防疫政策，包含員工健康自主管理、量測體溫、實聯制及梅花座等措施。有鑑於近期國內疫情升溫，已陸續有3家業者自主停業。

台中市政府今天公告後，全數業者均已按公告暫停營業，並於售票處、主要出入口張貼停業公告；新聞局相關同仁也已至各電影院場所查察確認。

(中時 )