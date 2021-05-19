疫情遍地開花，全國進入三級警戒，國人抗疫都來不及之際，竟還有人趁亂興風！國泰投信19日晚間發布聲明指出，今發現社群媒體Facebook上有關於投信董事長張錫的不實宣傳內容，雖然目前該宣傳已下架，但唯恐社會大眾受該專頁誤導而致權益受損，故發布聲明澄清，希望外界切勿受該臉書宣傳內容誤導，或將該不實內容轉載散播。

國泰投信指出，19日查有不明人士以社群媒體Facebook「線上分享會」粉絲專頁名義，擅自對外散播國泰投信及董事長張錫將於線上與投資人分享存股賺股利與價差的多年投資經驗，並鼓勵投資人線上報名參與云云等不實內容。

國泰投信強調，該內容全為子虛烏有，不僅國泰投信與董事長從未知悉或涉及該粉絲專頁之運作，也從未同意該專頁使用公司及董事長名義進行任何發言，該專頁所言的「國泰投信舉辦線上分享會」乙事也非事實。

國泰投信指出，國泰投信唯恐社會大眾受該專頁誤導而致權益受損，亦為了公司與董事長之清譽，故特此聲明澄清，同時也希望外界切勿受上開內容誤導，或將該不實內容轉載散播。

對此不實宣傳，國泰投信董事長張錫擬委任律師處理後續事宜，並將視情況追究相關行為人之民、刑事法律責任，以昭法治。

(工商 )