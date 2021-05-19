外傳近期供電燈號續亮綠燈是政府要求，經濟部19日駁斥，並說因應連日高溫，當前經濟部最重要的任務是加強電力調度，努力作好穩定供電的工作，媒體引用不具名官員的臆測，實屬無稽之談。

近期由於氣溫炎熱尖峰用電再創新高、大修機組尚未歸隊，加上國內景氣暢旺、不少工廠24小時生產，以及防疫期間民眾依照政府呼籲在家上班上課等原因，無論民生或產業用電都較去年同期大幅成長，因此近日備轉容量較低，經濟部已請台電公司，提升各項因應措施效能，如加強機組運轉維護工作、執行各項需量反應措施降低尖峰用電，並透過調度民間能量，增加民營電廠及汽電共生供電能力等，全力維持供電穩定。但絕不會有網友指稱經濟部要求台電公司在特定日期把備轉容量率調整成綠燈的情事。

經濟部也呼籲民眾在防疫期間，除了作好自我防疫措施外，也呼籲大家可以節約用電，共同渡過這段期間的挑戰。

(工商 )