（疫情急升溫，電商掀搶購潮，神腦設線上防疫專區。圖／神腦提供）

近日國內疫情升溫，火速提升為第三級警戒，全台學校19日起開始停課，民眾長時間宅在家學習、上班，對防疫用品的需求大幅提升。神腦國際19日宣布推出「線上防疫專區」。

包括口罩、清潔用品、保健品、生鮮冷凍、即食品等，防疫熱銷的「空氣清淨機」，防疫不停學「筆電、平板」是遠距教學、上班的神隊友，宅家必備娛樂電玩「任天堂Switch」及多款熱門遊戲片、居家健身好幫手「喬山健身魔鏡」，以正能量迎接居家防疫新生活。

神腦表示，疫情拉警報，民眾人心惶惶，連出門買個三餐都心驚驚，口罩戴好戴滿、消毒工作做好做足，減少人與人間社交接觸，去賣場搶購物資人潮洶湧，當心病毒危機四伏，神腦專設「線上防疫專區」，貨量充足、種類齊全，一次購齊免出門專人幫你送到府，刷卡可享分期優惠，信用卡優惠最高送2,800元刷卡金。

「線上防疫專區」包含了充足的「民生日用品」，熱銷的醫用口罩、抗菌洗手乳等消毒用品。令人食指大動的「冷凍生鮮食品」，有和牛漢堡、手工披薩等即食料理，在家也能隨時品嚐異國美食。

神腦表示，「清潔家電」在疫情期間成為防疫熱賣商品，尤其是關鍵字含「消毒」、「抗菌」的品牌家電，網路搜尋量更高，如LG PuriCare 360° 空氣清淨機、Honeywell空氣清淨機、伊萊克斯瑞典高效空氣清淨機。

實施遠距線上學習、異地辦公「筆電、平板」成為學生族、上班族防疫必備的熱門3C之一。面對疫情蔓延造成的恐慌，民眾需要多點運動放鬆，神腦推出居家健身好幫手「喬山健身魔鏡」緊實全身肌肉，娛樂電玩「任天堂Switch」及多款熱門遊戲片，大大減緩焦慮感，適時補充保健品，促進身心健康，病毒不易找上門。

疫情期間荷包吃緊，選對付款方式，神腦提供多元支付方式，有LINE Pay、 Pi拍錢包、街口支付，以及超過20家信用卡刷卡及分期優惠，於神腦全通路消費前，先看看你手上的信用卡有哪些！富邦Ｊ卡回饋3％無上限，神腦獨家新戶首刷禮「niko and…經典托特包」。花旗卡單筆分期滿20,000元，送400元，永豐卡刷滿額，最高送2,800元。

另外，5月31日之前，神腦全通路購買指定品類包括手機平板、家電、保健、配件等全商品，並登錄活動頁即可抽頂鮮餐廳101雙人下午茶。

(工商 )