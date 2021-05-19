半導體無塵室暨廠務設備大廠漢唐（2404）爆出爭搶董事席次紛爭，董事長陳朝水19日對外表示，希望本次董監事改選選舉是一場乾淨、公平的優質選舉，倘認為自身之委託書係遭不明人士以紀念品、禮券或任何方式換取，為避免股東權益受損或選出不適格之經營者，特請曾遭勸誘、價購之股東立即取消委託，改以電子投票或書面投票之方式參與此次股東會。

漢唐即將在5月28日召開股東常會，屆時亦將進行董監事改選，由於有前董座王燕群遺孀李惠文自行提出董監事人選，欲爭奪過半董監席次，因此漢唐本次股東常會將格外令人關注。

以下是陳朝水的公開信函：

近日漢唐公司副總經理李惠文女士透過律師事務所發函方式，向漢唐公司表示，針對董事會提名之董事人選對外發表聲明書，以及董事長陳朝水、總經理陳柏辰向全體股東發函二事，盼漢唐公司能就上開情事公開說明。

準此，特就李惠文女士委請律師來函部份內容所稱「查由大股東提名本人李惠文、兩儀股份有限公司等董事候選人，均委請合法之徵求機構徵求委託書，絕無任何以價購方式取得委託書之情事。

且本人深自期待本次選舉是乾淨、公平的優質選舉，任何人都不應該以不法方式取得委託書，這是每一位候選人的天職，如以違法方式取得者，將來亦難以期待會是適格的經營者。」乙節，本公司所推派的董事候選人自始推動合法、乾淨之選舉，對李惠文女士前揭「拒絕價購」之宣示深表認同。

查漢唐公司109年度股東會未發放任何紀念品，故本人在此呼籲所有股東，倘認為自身之委託書係遭不明人士以紀念品、禮券或任何方式換取，為避免股東權益受損或選出不適格之經營者，特請曾遭勸誘、價購之股東立即取消委託，改以電子投票或書面投票之方式參與此次股東會，以踐行股東行動主義及表意自由。

因適逢新冠肺炎疫情嚴峻期間，若有上開遭違法價購委託書之情事者，股東得致電漢唐公司、台新股務代理或先前提供之股東服務電話，以了解後續處理事宜。

(工商 )