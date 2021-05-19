日本人氣女星新垣結衣今（19）日驚喜公布閃婚喜訊，對象是男歌手星野源，兩人因2016年合作演出電視劇《月薪嬌妻》相識，在2020年拍攝特別篇時開始交往，假戲真做震驚各國粉絲；在新垣結衣突發閃婚消息後，有網友發現日本電視台男主播藤井貴彥播報新聞時，也被此消息嚇到，罕見出現慌張神情，還呼籲觀眾「冷靜一下」。

日本電視台當家男主播藤井貴彥今日播報新聞時，疑似看到工作人員大字報提醒後，神情突然錯愕又慌張，更抬起雙手做出安撫的手勢，表示「欸…有值得恭喜的訊息，各位觀眾請冷靜一下」，接著才緩緩說出新垣結衣閃婚星野源的報導；過程中藤井貴彥講到「結婚」2字，身體還特別趨前慎重審視過，確認消息無誤才一口氣讀完雙方聲明。

日本電視台當家男主播藤井貴彥在播報新垣結衣閃婚消息，居然也出現失控的情形。(圖/ 摘自推特)

藤井貴彥播報完新垣結衣的喜訊後，也對著鏡頭鞠躬致歉，為剛剛自己失控的醜態感到不好意思，「抱歉，聽到這喜事太興奮，恭喜他們」；這段畫面也在推特被分享討論，網友不僅被新垣結衣閃婚嚇到，藤井貴彥失控也超罕見，「他的反應就是大多數人民的反應啊」、「藤井主播居然也會失控」、「這真的是大事啊，這反應不意外」。

新垣結衣因演出純愛電影《戀空》爆紅，成為日本國民女神，更是不少台灣男網友口中的「老婆」，因此今日突然宣布閃婚消息，讓許多人心碎；而新垣結衣也同時表示將離開目前經紀公司LesPros娛樂，今後與老公星野源以夫妻身分，繼續在演藝圈打拚。

(中時新聞網)