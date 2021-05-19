因應疫情升溫，全國提升防疫至三級警戒，法務部19日下令所屬機關配合實施防疫措施，訓練及研習單位改線上授課，監所受刑人接見採視訊方式、調查及廉政機關暫停偵辦一般案件，指示檢調嚴查疫情假訊息案件、行政執行署強力執行違反防疫裁罰案件，並列管未依規定佩戴口罩遭罰案件。

法務部表示，為因應中央流行疫情指揮中心宣布全國提升防疫至三級警戒，法務部及所屬機關除了自19日起積極配合中央流行疫情指揮中心相關三級防疫規範外，並立即啟動法務部機關疫情應變小組、跨部會防疫處理小組、各機關疫情應變專組，就機關人力運用、業務運作、辦公場所等執行防疫應變計畫。

法務部要求全國所屬機關實施三級防疫警戒相關措施，包括分區（異地）辦公、彈性上班、 居家辦公，檢察、調查、廉政、矯正、行政執行五大系統應依一致標準及相同規範辦理。

另法務部指示各機關公共設施全面關閉或封鎖進出、調查局實施辦公園區分區關閉或封鎖，在確保國家安全前提下，一般案件及業務均暫停辦理，另檢察官指揮之通緝犯、現行犯逮捕、緝毒案件等急迫業務，移由另區代理、廉政署非有必要，暫緩案件約詢，若因急要，應陳報主管、檢察官同意；所屬訓練及研習中心或機構，均改採線上上課等。

在監所方面，為嚴防監所收容人群聚感染風險，指各監所擴大運用科技設備，增加使用電話接見專線、遠距視訊及行動接見設備。暫停辦理收容人與眷屬同住、面對面接見或懇親、自主監外作業及外役監收容人返家探視，改請家屬利用行動接見，也暫停辦理收容人家庭日活動、才藝班、讀書會、宗教、演講等與外界人士接觸之教化處遇活動。

法務部強調，法務部長蔡清祥已指示台灣高等檢察署及調查局，速查嚴辦散播疫情假訊息之不法刑事案件。目前高檢署已成立查察疫情不實訊息督導小組，同時全國各地檢署則成立專責小組，從速從嚴偵辦假疫情案件。此外，行政執行署也將加強辦理違反防疫財閥案件之執行，並列管未依規定佩戴口罩遭罰案件，逾期未繳者，立即強力執行。

(中時 )