台大醫院也爆出確診個案，炎亞綸的爸爸是台大醫院內科部腎臟科主治醫師吳明修，身為醫護人員家屬的炎亞綸透露爸爸已經退休，「爸爸現在主要門診都在診所，台大只剩少數門診，而且明天門診就停了」。此外，爸爸在家都獨立1間房，回家後能卸下的都會先卸下，衣服用袋子裝好。他坦言很擔心爸爸，但能做的就只有支持，所以也盡量用自己的力量宣傳正確的防疫觀念，同時也希望大眾多體諒醫護人員。

炎亞綸19日晚也在臉書放上爸爸身穿隔離衣、護目鏡的照片，寫著「身為醫生爸爸的天職，爸爸加油！千萬小心防疫，愛你！」並祈福：「願全台灣平安，度過這次危機。唯有團結、彼此信任才有辦法對抗病毒」。好友吳映潔留言「謝謝吳爸的付出，真心感謝！超級勇敢跟偉大」，許茹芸也寫道：「辛苦爸爸和前線的所有醫護人員。炎爸爸加油！台灣有你們真的很幸福！」大批網友也紛紛留言感謝第一線醫護人員的辛苦。

(中時 )