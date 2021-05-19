疫情升溫，基隆市政府日前宣布，無論室內或戶外均強制配戴口罩，今天上午產發處會同警察局、區公所前往安樂市場宣導、巡查，當場開罰6名不肯配合防疫措施的民眾，市長林右昌也再次呼籲，大家遵守規定，不要以身試法。

林右昌日前在應變會議中表示，全市即刻起不論室內或戶外均強制配戴口罩，拒絕配合者違者一律依傳染病防治法第37條開罰3千至1萬5千元，未來也會派員進行宣導、稽查。

今天早上產發處、中山派出所警員、安樂區公所等單位，一同在安樂市場進行宣導、巡查，開出多張罰單，產發處說，當時正好有一名長者未戴口罩，騎著腳踏車進入市場，立即被警方攔下，所幸未起衝突，民眾被攔下後也立即將口罩戴上，最終由市府同仁將老先生的基本資料登載後，移交給衛生局。

林右昌下午舉行記者會時也特別提出，現在全國疫情警戒升為第三級，市府將以最嚴格的方式執行相關防疫措施及規定，他指出，今天已針對6位未戴口罩的民眾開出1500元罰單，呼籲所有市民朋友，不管在室內或戶外，請「把口罩戴好戴滿」。

(中時 )