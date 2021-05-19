勞動基金運用局有1名員工快篩呈陽性反應，傳出這名職員是國會聯絡人，國民黨團傍晚發函給立法院長游錫堃，要求儘速召集朝野協商，嚴正要求在未確認國會聯絡人是否染疫前，停止召開委員會與院會。

立法院今天傳出立院有1名勞動部國會聯絡人疑似為新增個案，勞動部隨後表示，勞動基金運用局有1名員工快篩呈陽性反應；勞金局說，該員5月15日出現發燒，但自5月11日起均未進入立院，並無傳染給立院同仁之虞，請各界放心。

鑑於國內疫情嚴峻，全台防疫升至第三級警戒，國民黨團要求，請立法院及勞動部即刻查明，勞動部所屬機關國會聯絡人傳出確診的訊息是否屬實，並對外說明，並嚴正要求在立院未確認國會聯絡人是否染疫，以及改善委員會、院會防疫措施前，停止召開委員會、院會。

國民黨團說明，委員會開會時各單位人員移動、群聚現象可能造成防疫超級大破口，院內群聚感染風險大增，若委員或助理確診將動搖民心，影響甚鉅，並宣布明天由藍委擔任召委的經濟與財政委員會停開。

立法院朝野黨團明天預計召集朝野黨團，協商「跟蹤騷擾防制法草案」、「原住民族基本法第二十八條條文修正草案」及「陸海空軍軍官士官服役條例部分條文修正草案」等5案相關事宜，屆時將討論是否暫停立院相關會議。

(中時 )