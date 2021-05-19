疫情急遽升溫，台新證券董事長郭嘉宏表示，為防止疫情蔓延，各地區政府的肺炎快篩需求大增，台新金控暨轄下各子公司在「珍惜員工、重視客戶」的原則下，除了提升各項防疫措施，台新亦以實際行動善盡企業社會責任，採購安特羅快篩試劑3,000劑，捐贈給台北市政府共同防疫。

郭嘉宏指出，此次由台新證券採購之快篩試劑，是由安特羅公司自主開發的「Speedy 新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑」，已取得衛福部專案製造許可及歐盟CE-IVD認證，檢測後15分鐘內即可得知結果。

該試劑經與長庚大學教授施信如合作，針對新冠變種病毒進行檢測，發現安特羅快篩試劑對於目前本土流行的英國變異株具優異辨識度，是唯一經實證可辨別英國變種病毒株的快篩試劑，預料將能協助台北市府控制疫情。

台新金控暨各子公司每日皆依疫情發展變化，機動性召開防疫應變會議，主動提升各項防疫措施，並已啟動異地辦公及備援機制，維持服務不中斷，可滿足客戶的各項金融服務需求，並提供全額補助員工自費施打肺炎疫苗，給予兩日全薪疫苗接種假，保障員工安全。

郭嘉宏強調，對抗疫情是全民共同的責任，此次主動捐贈台北市政府快篩試劑，除了展現力挺政府防疫之外，也希望發揮拋磚引玉的效果，讓更多的企業、團體挺身而出，與政府機構共同完善各項防疫整備，全民齊心抗疫，相信定能安然共度此次疫情，「臺灣加油」。

(工商 )