印度疫情近幾個月來快速漫延，單日新增確診病例一度超過40萬，成為全球目前疫情最嚴重的國家，但股市不僅未遭疫情擊垮，反而還逆勢走高。「新興市場教父」墨比爾斯(Mark Mobius)認為，疫情終會過去，印度股市後市依然偏多，最看好軟體、醫療保健與原物料類股。

印度衛生部周三表示，單日共新增267,334名確診病例，已連續三天新增確診人數低於30萬大關，顯示疫情有觸頂下滑的跡象，不過過去一天共有4,529人死亡，新冠肺炎總死亡人數已超過28萬。過去一個月，印度死亡病例總共暴漲六倍。

令人憂心的是，由於疫苗不足，印度接種速度不增反減，4月2日單日有高達400萬人接種，本周已降到每日接種人數僅200萬，接種人數呈現腰斬，將不利於疫情的控制。印度是全球新冠疫情第二嚴重的國家，僅次於美國，累計感染人數超過2,500萬。儘管疫情大爆發，卻未擊垮股市，甚至還逆勢走高，印度Nifty 50指數今年來到周二收盤累計還大漲8.1％。

對此，專精新興市場的老牌投資專家墨比爾斯周二上CNBC的《Capital Connection》節目時指出，在疫情全面肆虐之際，印度股市的表現「相當令人驚豔」。

墨比爾斯進一步表示，「不過總的來說，大家都知道疫情終會過去，會有愈來愈多的民眾接種疫苗，感染人數將會下降。所以說，這時候可能還是適合進場的買點。」印度比較看好的類股方面，墨比爾斯點名軟體企業、醫療保健、與基礎建設計畫相關的原物料與設備廠商。

此外，商品部份，墨比爾斯以通膨看升為由持續看好黃金後市，不過他比較青睞投資實體黃金，而不是黃金開採廠商，理由是開採商許多其實並不是很賺錢。

油市方面，墨比爾斯認為由於已經漲了一大波，因此再漲的空間有限，「未來油價大概就在60到70美元之間盤整，所以石油類股很難再看到大漲行情。」

墨比爾斯同時也不碰加密貨幣，理由是「風險極大」。

(工商 )