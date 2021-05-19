（自5/20至5/28，麗寶樂園渡假區內麗寶樂園、國際賽車場、密室逃脫、休息站、天空之夢摩天輪等場域設施皆暫停開放。圖／麗寶提供）

麗寶樂園渡假區因應全國進入第三級防疫警戒，今（19）日宣佈，自5/20起至5/28期間，麗寶樂園渡假區內麗寶樂園、國際賽車場、密室逃脫、休息站、天空之夢摩天輪等場域設施皆暫停開放；麗寶福容大飯店正常營運；麗寶Outlet Mall調整營業時間為中午12:00至晚間8:00，配合政府防疫共同攜手努力，齊心抗疫。

麗寶樂園渡假區表示，過去除了台電年度歲修日外，向來全年無休，此次配合中央升級至三級警戒，渡假區內的探索世界、密室逃脫、天空之夢摩天輪、麗寶國際賽車場、麗寶休息站，將於5/20起休園，暫停對外開放，同時規劃設備維護保養、清潔消毒等行程，暫停對外開放，預計於5/29恢復營業，並視疫情狀況彈性調整，共體時艱，一起為防疫努力。

而麗寶福容大飯店將餐飲調整為「福粵樓」正常營業，「田園西餐廳」僅提供早餐，「順園」停止營業，宴會廳及展演中心停止供餐。

麗寶Outlet Mall營業時間自即日起，不分平假日，調整營業時間從中午12點至晚上8點，館內湯姆熊、Wooderful Life木育森林遊戲區、秀泰影城至5月28日皆暫停營運。

麗寶強調，館內落實人流管制，入館須全程佩戴口罩、以酒精消毒雙手、並填寫實聯制資料、測量體溫，若超過攝氏37.5度不得進入；美食街同時加大用餐間距，隔板間隔，加強全館公共休憩區(桌椅、沙發)、電梯手扶梯、洗手間…清消頻率；專櫃人員也都全日配戴口罩，每日早中晚量測體溫，自主管理，對來店消費的客人尊重及保護，全館防疫滴水不漏。

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