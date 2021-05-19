本土疫情升溫衝擊台股，企業啟動庫藏股護盤。三陽工業（2206）董事會決議，從20日起至7月19日期間，將自集中市場買回自家股票，買回價格區間帶為19～33元（若低於區間帶下限將繼續買回），預定買回數量為7,600張。三陽19日股價小漲0.25元、收27.35元；三陽近一個月來股價累積下跌16.62％。

三陽表示，預定買回總量占公司已發行股份總數比率0.95％，所需金額總上限約2.5億元（以每股33元計），僅占最近期財報流動資產的1.22％，不影響公司資本維持。

(工商 )