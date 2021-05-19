肉品市場委外餐廳自主提升防疫層級一律外帶。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

肉品市場入口處量測體溫及實施實聯制。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台北市家禽批發市場今天傳出員工確診案例，休市1日因應。台南市肉品市場為轄內唯一豬隻拍賣交易場所，台南市肉品市場公司善化及安南2處市場將防疫措施再升級，包括入場人員全數實聯制、出入口量測體溫、強制佩戴口罩、拍賣場內採梅花座、委外經營餐廳僅提供外帶等方式，以提升防疫能量。

農業局長謝耀清表示，台南市肉品市場是轄內唯一豬隻拍賣交易場所，每日拍賣毛豬約1300頭，屠宰毛豬約1100頭，調配交易頭數及屠宰數量與市民生活息息相關，休市對豬肉供應影響極大。

為此，市長黃偉哲指示農業局督導台南市肉品市場公司落實二級（準三級）防疫措施，提前準備因應疫情警戒再升級時各項措施，包括研擬市場員工異地辦公、分艙分流、管制承銷人同一時段進場人數等措施，為防疫工作做好準備。

肉品交易為民生必需，農業局除持續督導肉品市場落實各項防疫措施，也要求肉品市場因應後續疫情若加劇，規畫同辦公室員工分時段辦公等分艙分流計畫，並配合中央流行疫情指揮中心、農委會各項管制建議作為，提升防疫量能。

(中時 )