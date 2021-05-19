新垣結衣（左）與星野源宣傳《月薪嬌妻》特別篇時，互動十分親密。（摘自TBS節目官網）

日本女星新垣結衣今（19日）突然宣布與合拍電視劇《月薪嬌妻》搭檔星野源結婚，震撼粉絲，臉書等社群媒體全被洗版，熱度更勝疫情。呂秋遠、林智群兩名網紅律師也幾乎同一時間發文，不過呂秋遠表示開心，林智群則是震怒，呈現兩樣情的狀況。

新垣結衣閃嫁大8歲男星星野源，喜訊來的太過突然，也讓外界忍不住質疑新垣結衣極有可能是帶球嫁。對此，星野源經紀公司向日媒表示，星野垣與新垣結衣是在拍攝《月薪嬌妻》新春特別篇結束後，以結婚為前提開始交往，兩人沒有同居沒懷孕也還沒正式登記結婚，之後會看好日子再去登記，婚禮時間未定。

呂秋遠在臉書發文表示，「新垣結衣結婚了，這大概是疫情發生以來，最令人開心的事情了。傷心？傷心什麼啦！她以前是你老婆，往後還是啊！只是戶政事務所的配偶欄不是你而已，反正以前也不是你，有差嗎？恭喜結衣小姐與源先生，祝百年好合。」。

反觀林智群則是只有一句話：「你們結婚，有問過我嗎？#震怒」，另轉貼一張台灣迷因的梗圖，只見星野源下巴微微上揚，表情略顯驕傲，旁邊文字寫著：「看好了世界，我只示範一次，如何一天搶走幾億人的老婆」。

眾多網友也紛紛表示：「不知道為什麼就想感謝他們「沖喜」。XDDDD」、「這新聞完全蓋過今天確診數＆全台防疫等級升到三級的消息」、「指揮中心要不要特別設立個安慰型門診……我要先掛號…..」、「原來之前看月薪嬌妻是在看紀錄片～！」、「各位前夫 冷靜 我們還有疫情要面對呀！！！！」。

(中時新聞網)