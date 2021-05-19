台今進40萬疫苗 柯文哲不忍了開轟：美國沒賣任何一支給台灣！

國內疫情持續嚴峻，台北市長柯文哲表示，沒有戰爭是靠防守打贏的，他相信國內的國民素質及醫療能量能控制住疫情，但疫苗還是最終的解決辦法，並點名美國至今沒賣過半支疫苗給台灣。柯文哲此言引起網友熱議，有網友表示，「台美關係史上最佳，笑著笑著就哭了」。

柯文哲今(19)日在記者會上指出，國內先前只分配到30萬支疫苗，世界衛生組織已配發3億支給各國，台灣僅是千分之一，美國至今沒賣過半支疫苗給台灣，他聽說今天下午會有40萬支疫苗到台灣，但數量遠遠不足夠，對於疫苗，他實在不想再對中央說什麼了。

此事也在PTT上引起網友熱議，許多網友紛紛諷刺，現在台美關係不是史上最好的時候？「台美關係史上最好哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈」、「台美關係史上最佳，笑著笑著就哭了」、「台美關係史上最好：賣萊豬換來？？？

台美關係史上最好，開放萊豬」、「台美史上關係最好你敢嘴？」、「現狀就是還沒拿到啊，台美關係史上最好耶、「台美關係史上最好，台灣獲得0/20,000,000劑的疫苗」。

也有網友表示，「柯文哲又是你！誰準你說真話」、「讚啦，柯P掀開國王的新衣，菸導氣噗噗」、「這次柯真的是先知」；更有網友批評民進黨政府，「哈哈哈，關心不介入」、「民進黨崩潰，什麼都沒有還要吞美豬」、「民進黨跟側翼選舉時，怎麼形容拜登的？」、「做一堆鳥事，結果一隻都沒拿到，正常民進黨發揮」。

(中時新聞網)