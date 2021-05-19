邵雨薇與林柏宏一起完成水底專題拍攝計畫。（多曼尼提供）

邵雨薇在水底展現童趣純真。（多曼尼提供）

邵雨薇水底展現飄逸空靈感。（多曼尼提供）

邵雨薇水底展現飄逸空靈感。（多曼尼提供）

邵雨薇與林柏宏因合作影集《2049》結緣，兩人因劇情需求，在開拍前兩個月開始進行潛水的魔鬼訓練，不黯水性的邵雨薇苦練兩個月後，不僅順利完成拍攝，也迷上潛水並開始關注水下攝影作品。這次她在個人數位雜誌《Venus》五月號找鑽研水底攝影超過10年的Kim合作一探水中拍攝之美，林柏宏獲知後馬上自告奮勇報名，兩人一起在疫情大爆發之前完成這項斥資30萬的水底專題拍攝計畫。

兩人前往陽明山深達3.5米的山泉泳池拍攝，當天水溫僅15度，他們一潛下水底就開始大跳探戈，雖然水中睜眼裸視是如同近視1500度的視力，但兩人展現戲裡戲外的好默契，除了動作到位、眼神更透過水波交流，明快地完成這組合照，一回到岸邊冷到直發抖，林柏宏事後打趣發文說「水下一秒像是2049年」。

這次的水底專題企劃期長達3個月，從場地挑選、拍攝風格、造型與道具，邵雨薇全部親力親為，開拍前夕她還親自場勘和實潛預習，拍攝當天動員近20名工作人員，斥資30萬元完成這次的水底拍攝。不過古董禮服下水後近10公斤，直接把瘦弱的邵雨薇拖向水底，幸好她近期重訓有成，展現肌力擺動禮服，拍攝出水底中的飄逸空靈感。當天拍攝近8小時，邵雨薇全程水中睜眼裸視，每次潛下水，她都希望自己能待3分鐘，讓攝影師多一些時間拍攝出美照，拍攝中嗆喝了幾大口的水，邵總編還自嘲：「這山泉水池真的是選對了，水很甜。」展現拼命三娘的幽默感。

邵雨薇也配合《Vénus》五月號企畫寫出近千字專欄文，分享30歲後的轉變，成長的變化如同學習潛水的過程，從窒息到屏息，從一個帶刺的自己，慢慢把這些刺一一拔除，而更自在去享受當下。搭配企劃的三套服裝展現從綠色洋裝充滿童趣純真的模樣開始，接著進入「窒息階段」武裝自己的亮銀色眼妝造型，再到象徵此刻的「屏息階段」，用骨董禮服的優雅展現自在安好。期待在近期疫情嚴峻的日子裡，給在家裡的讀者們一個如奇幻旅程般的感受。也向大家預告影集2049預計七月中播出，請大家拭目以待。

(中時 )