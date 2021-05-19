嘉義縣政府公布，明20日起至28日止，部分市區客運路線停駛或減班，幸福巴士則全面停駛。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府公布，明20日起至28日止，部分市區客運路線停駛或減班，幸福巴士則全面停駛。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

因應中央疫情指揮中心將全國升級第三級防疫警戒，考量嘉義縣市區客運及幸福巴士搭乘族群以學生及觀光客為主，為避免群聚感染，嘉義縣政府公布，明20日起至28日止，部分市區客運路線停駛或減班，幸福巴士則全面停駛，至於東石漁人碼頭至6月8日暫停對外開放，13家業者暫停營業，落實防疫作為。

縣府指出，除幸福巴士停駛外，部分班次減班或停駛，另維持市區客運101、102、105、166及168路基本運能，後續將配合中央疫情指揮中心防疫警戒等級再做調整，民眾若需要搭乘大眾運輸請全程配戴口罩及遵守實聯制，禁止於場站及車上飲食，另建設處也要求客運業者務必加強公共汽車消毒與清潔，增加民眾搭乘安全性。

另，嘉義縣文化觀光局宣布自今19日至6月8日止，東石漁人碼頭暫停對外開放，常鱻廊道及蚵殼屋商店街共13家業者暫停營業。文觀局說，東石漁人碼頭面積約12.83公傾，雖相對空曠，且疫情期間已落實各項防疫措施，常鱻廊道用餐區採實聯制、梅花座及以酒精消毒桌面等防疫措施，考量防疫優先，為避免遊客出入增加感染風險，保障進駐業者、遊客及民眾安全，6月8日前暫停對外開放。

不過，暫停對外開放期間主要禁止遊客進入，漁民、海巡單位或其他因公務等相關需要者不在此限，園區主要出入口將設置管制設施，文觀局請遊客暫時不要前往，俟疫情趨緩再重新對外開放。

(中時 )