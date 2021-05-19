朝陽大學宿舍19日傳出有一位住宿學生確診，衛生局公布足跡。（馮惠宜攝）

中部校園疫情升溫！東海大學及朝陽科技大學今（19日）各有1生確診。其中1名朝陽科大確診女大生今發文坦言「不知道感染源在哪」，同時也道歉表示，自己不該去人多的地方，「如果你們覺得道歉不夠你們可以罵我。」

朝陽科大表示，18日晚間接獲台中市衛生局通知，1名女住宿生一採結果為陽性，已針對68位宿舍學生進行快篩，其中同住室友等密切接觸者7人，安排進住防疫旅館進行居家隔離。校方表示，學生宿舍大樓已全部清空，並啟動校園全面性消毒作業，除該校學生已於17日採遠距教學外，全校教職員將於20日及21日兩天實施遠距上班。

該朝陽科大確診女大生今於網路論壇Dcard發文致歉表示，「非常對不起大家，我在這邊只能道歉，第一時間確診的時候我選擇趕快po限時，是因為我知道跟我接觸的人很多，我想要讓他們盡快隔離。」

針對足跡的部分，女大生坦言，已經不能再解釋什麼，「我向大家道歉，我不該去那些人多的地方，不管是夜唱還是中友，我都應該避開，都必須不亂跑。很多人罵我的我都知道，你們真的很怕被感染，我現在不能做什麼，能做的只有道歉，如果你們覺得道歉不夠你們可以罵我，我都接受。因為是有錯在先，對不起大家。」

女大生強調，「我不想因為我已經被隔離而大家還在恐慌，我不求大家原諒我， 如果罵我可以發洩你們的內心我真的接受，這至少會讓我好受一些，對不起大家。」

針對感染源在哪，女大生表示，「這個我不知道。」但她也一一回應網友疑慮，她指出，自己不是北部人，近期也沒有到南北旅遊史，用餐則大多是依賴外送，剩下不是在學餐就是超商。文末也附上詳細活動足跡，包括參加勞掃的梯次以及去超商的時間，甚至還公布參加學校歌唱比賽的編號。

(中時新聞網)