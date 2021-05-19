全國疫情警戒升至第三級，台灣高等檢察署19日下令高檢署及各分檢署暫緩實施年度業務檢查，指示各地檢署速查嚴辦囤積防疫物資、哄抬價格、積極查緝疫情假訊息及違反防疫規定案件。

因台中高分檢署在疫情期間堅持業務檢查，引發檢改團體「劍青檢改」及基層檢察官不滿聲浪，台灣高檢署考量疫情升溫，全國疫情警戒升至第三級，今天下令高檢署及所屬分檢署業務檢查暫緩實施。並至6月30日止，暫停檢察機關辦案期限之管考。

高檢署強調，疫情警戒期間將持續強化「查緝民生犯罪聯繫平台」機制，並成立疫情期間查緝假訊息犯罪督導小組，速查嚴辦囤積防疫物資、哄抬價格、積極查緝疫情假訊息及違反防疫規定案件。

高檢署指示各地檢察機關，在疫情期間對於人犯及案件之處理原則，應以防疫及執勤人員之健康、安全為優先考量，依實際狀況採遠距視訊訊問、就地訊問或解送至地檢署方式辦理。除具時效性、緊急性或必要性之案件外，可暫緩或彈性調整開庭與到案執行時間，並避免提訊監所人犯，以免造成防疫破口，另各所屬機關繼續維持擴大彈性上下班時間、居家辦公。

(中時 )