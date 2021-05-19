台中市和平區平等國小籃球隊5月中旬曾入住萬華地區飯店，18日傳出有5名學生及家長發燒，台中市政府跨局處派員上梨山成立「平等國小疫情前進指揮所」更設置快篩站，台中市長盧秀燕表示，台中為全台第一個設立前進指揮所的縣市，18日衛生所採檢5名學生與家屬PCR送驗結果為「陰性」，計畫將全面進行師生及居民篩檢，嚴密防堵疫情。
平等國小師生及家長共69人曾於5月9日至5月12日到台北參與籃球聯賽，期間曾入住萬華區學校，近日返回環山部落5人出現咳嗽、喉嚨痛症狀，梨山衛生所不敢輕忽，於18日採檢5名學生與家屬的PCR送驗；市府也連夜決定在當地設立前進指揮所，緊急調派人力、物資，並於當地設立台中第11個快篩站，希望藉此免除環山部落居民7小時舟車往返。
衛生局長曾梓展表示，18日先行將5名學生與家屬的PCR送驗結果都是陰性，快篩站設立後快篩24名醫護人員檢驗結果也為「陰性」，另其餘師生快篩檢驗結果預計今日稍晚出爐。
台中市副市長黃國榮表示，「平等國小疫情前進指揮所」設置9個工作組別，共計42人員，19日清晨相關人員已到達平等國小，包括中央指派的防疫醫師、疾管署人員及衛生局疫調、檢疫人員，環保局環境消毒人員等。
同時，市府也備妥防疫物資，包括醫用口罩 1萬個、N95口罩640個、隔離衣500件、防護衣500件、面罩40個、酒精48瓶、乾洗手20瓶、檢體箱 6個、病毒拭子500個、手套 40盒、隔板 3個、漂白水96瓶，酒精噴頭、條碼、束帶各一箱。
盧秀燕也呼籲，該區尚有疫情疑慮期間，請民眾「不要上山」，警察局和平分局將協處勸導、管制上下山情形，減少當地人車流動，防堵疫情擴散，在市府確認沒有問題前，請市民勿進入該區域。
(中時 )
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