中市教育局長楊振昇表示，和平區平等國小女籃球隊是代表台中到台北參與教育部全國國小籃球聯賽，除選手，全校師生與家長還組成加油團應援，因台北的行程曾到訪西門町等人口密集區，且住宿地點位於萬華區，因此市府高度重視。（馮惠宜攝）

台中市和平區平等國小籃球隊5月中旬曾入住萬華地區飯店，18日傳出有5名學生及家長發燒，台中市政府跨局處派員上梨山成立「平等國小疫情前進指揮所」更設置快篩站，台中市長盧秀燕表示，台中為全台第一個設立前進指揮所的縣市，18日衛生所採檢5名學生與家屬PCR送驗結果為「陰性」，計畫將全面進行師生及居民篩檢，嚴密防堵疫情。

平等國小師生及家長共69人曾於5月9日至5月12日到台北參與籃球聯賽，期間曾入住萬華區學校，近日返回環山部落5人出現咳嗽、喉嚨痛症狀，梨山衛生所不敢輕忽，於18日採檢5名學生與家屬的PCR送驗；市府也連夜決定在當地設立前進指揮所，緊急調派人力、物資，並於當地設立台中第11個快篩站，希望藉此免除環山部落居民7小時舟車往返。

衛生局長曾梓展表示，18日先行將5名學生與家屬的PCR送驗結果都是陰性，快篩站設立後快篩24名醫護人員檢驗結果也為「陰性」，另其餘師生快篩檢驗結果預計今日稍晚出爐。

台中市副市長黃國榮表示，「平等國小疫情前進指揮所」設置9個工作組別，共計42人員，19日清晨相關人員已到達平等國小，包括中央指派的防疫醫師、疾管署人員及衛生局疫調、檢疫人員，環保局環境消毒人員等。

同時，市府也備妥防疫物資，包括醫用口罩 1萬個、N95口罩640個、隔離衣500件、防護衣500件、面罩40個、酒精48瓶、乾洗手20瓶、檢體箱 6個、病毒拭子500個、手套 40盒、隔板 3個、漂白水96瓶，酒精噴頭、條碼、束帶各一箱。

盧秀燕也呼籲，該區尚有疫情疑慮期間，請民眾「不要上山」，警察局和平分局將協處勸導、管制上下山情形，減少當地人車流動，防堵疫情擴散，在市府確認沒有問題前，請市民勿進入該區域。

(中時 )