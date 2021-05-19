美國智庫學者指出，由於在面對中國大陸攻擊時，台灣將須承受戰事的龐大壓力，建議美國建立雙邊工作小組，協助頑固的國軍進行改革；並預先於台灣存放軍需物資，讓緊急狀況發生時，國軍不會陷入武器裝備短缺的窘境。

華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）助理研究員李艾睿（Eric Lee）指出，由於美國並未於台灣駐軍，而在北京政府可能於數年後決定武力犯台下，美國應透過各種方式，協助台灣按照「整體防衛概念」（Overall Defense Concept, ODC）進行轉型，加強其自行抵擋攻勢的能力。

整體防衛概念是前參謀總長李喜明退伍進入2049計畫研究所後，與李艾睿共同提倡的台灣兵力整建與聯合作戰戰略構想，認為在兩岸國防資源極端不對稱下，共軍終究將在質與量上同時取得優勢，因此雖仍應保持一定數量的傳統兵力，作為平時維護國家主權、宣揚國威之用，但更須進一步加強戰力保存和不對稱戰力，使國軍能在嚴峻戰場下生存，並保持對共軍造成重大損傷的能力，藉此嚇阻戰爭爆發。

李艾睿指出，與全球官僚組織相同，國軍在進行大規模變革時，將面對大量來自內部保守勢力的阻撓，因此呼籲美國防部建立雙邊聯合工作小組，依照自身豐富作戰經驗，為台灣建軍方向提供建議，並協助發展相關作戰概念和準則，確保其迅速形成戰力。他也建議美國比照以色列，在台灣預置戰爭儲備存品（War reserve stock），包括彈藥、零件等，協助台灣解決關鍵軍事設備短缺等挑戰。

(中時新聞網)