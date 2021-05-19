奇美醫學中心急診室人員防護全面升級著防護衣。(奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真)

中央流行疫情指揮中心宣布全國進入三級警戒，台南市長黃偉哲今天宣布台南3大措施，包括全市大消毒、口罩大執法、醫療大聯防，並啟動全面實聯制、全市高風險篩檢、醫療全方位應變。

黃偉哲表示，會根據防疫需要，評估37個行政區先後消毒，目前先從交通節點，如國道客運轉運站、雙鐵周遭等地開始清消。民眾常經過的公有市場、公園公廁也會每日清消。

經發局陳凱凌局長也宣布全市860家自助無人選物機店，即日起禁止營業；小吃攤等飲食店，必須實施實聯制，並配合隔板、梅花座等防疫措施。

對於民眾時常反映有人不戴口罩，黃偉哲提醒市民，防疫警戒已經升級，外出更要注重自身防護。市府將執行口罩大執法，警察局、衛生局將結合義警消志工加強勸導與查察，凡是在公共場所，未戴口罩者經勸導不聽後，一律開罰，而且可採取連續罰。

在醫療大聯防上，台南市已超前部署，黃偉哲17日已與15家區域醫院院長進行視訊會議，達成8項應變措施共識，最主要的內容就是全市醫院開始清零，阻斷院內感染的可能性，並與中央合作，擴大開設專責病房，推動集中檢疫所設立，提升防疫量能。

黃偉哲也感謝政務委員唐鳳推出「實聯QR Code系統」，台南市政府將善加運用這套系統，啟動全面實聯制登記，優先完成洽公實聯制流程，並在市內公車、國道客運轉運站等處設置實聯制掃碼機制，之後將擴大到商圈與店家使用。

(中時 )