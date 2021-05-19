中央銀行預告修正「非銀行支付機構儲值款項準備金繳存及查核辦法」，即今年1月27日修正公布的電子支付機構管理條例，及電子票證發行管理條例整併，配合「非銀行支付機構儲值款項準備金繳存及查核辦法」修正草案，且名稱修正為「專營電子支付機構收受儲值款項準備金繳存及查核辦法」，並依據行政程序法辦理草案預告，以徵求各方意見。

央行表示，這次修正重點包括，一是配合本條例第三條第一款規定修正，將電子票證機構併入專營電子支付機構定義。二是儲值款項包括預先存放於電子支付帳戶及儲值卡的款項，同一機構收受儲值款項超過等值新台幣100億元部分，應繳存準備金。三是配合計提準備金門檻調高至100億元，修正應提準備額的計算方式。

央行指出，「非銀行支付機構儲值款項準備金繳存及查核辦法」配合電子支付機構管理條例施行日期，於今年7月1日施行。修正草案總說明及條文對照表，將刊登於行政院公報及央行網站「中央銀行法令規章查詢系統」的「法規草案預告」，各界如有任何意見，可於公告次日起14日內（即6月2日前），向央行業務局陳述或洽詢。

(工商 )