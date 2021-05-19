全台疫情進入三級警戒，為持續協助我業者開拓海外商機並掌握國際採購需求，外貿協會受經濟部國際貿易局委託，辦理「2021年臺灣文創產業視訊商務媒合會」，邀來美國、日本、新加坡、印尼、越南、菲律賓、柬埔寨、哈薩克及中國大陸等九國36家買主參加，總計促成160場次視訊洽談。

此次活動臺灣業者踴躍報名逾250場次，最後應買主需求共安排與62家臺灣業者進行160場次精準媒合。

其中印尼知名電商平台鎖定如手錶及室內裝飾品等臺灣創意精品項開發進行洽談；而日本K公司也針對此波疫情，尋找臺灣創意的空氣清淨機相關產品，想透過日本募資平臺上市。

兩岸文創及創意設計產業具有寬廣合作空間，中國大陸知名設計研究單位透過本活動成功與臺灣文創授權相關單位建立合作管道。

臺灣業者表示，自去年起實體推廣活動大受影響，貿協辦理的線上視訊洽談，在臺灣疫情拉警報的時刻為業者注入一劑強心針，打破國界限制，不出國在自家或辦公室即可透過本會及各駐外辦事處的協助，與遠在千里外的買主介紹產品及服務。

疫情持續衝擊各地經濟，全球確診案例已超過1.6億，國際間之交流及實體活動受到嚴重影響，許多產業皆面臨前所未有的產業鏈停擺。貿協規劃推出一系列整合式線上服務，包括線上展覽、視訊採購洽談會、線上小型機動拓銷團、國際研討會、新產品發表會、記者會及說明會等，並於臺灣經貿網設置產業專區，強化臺灣業者數位貿易及電子商務措施，透過貿協國內5個辦事處和全球63個駐外單位齊心協力，不漏接全球訂單。

而繼創意設計及工藝精品場次活動之後，貿協將於6月30日再度辦理「2021年臺灣文創產業視訊商務媒合會」主要針對數位內容產業場次視訊洽談，持續協助臺灣廠商與國際接軌創造商機。

(工商 )