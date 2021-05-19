原先中央流行疫情指揮中心19日宣布高雄新增8個確診案例，其中確診者的職業包含退休老師、保險員、居服員、學生等，而一位6歲女童第一次採檢雖程弱陽性，但二採呈陰性，因此排除染疫，高雄改為新增7例確診個案，高市府19日也公布確診者疫調後的相關足跡。

高市府衛生局指出，案2356為退休老師，由於他曾在台北與案1889有過密切接觸，因此研判1889為該案的感染源，案2356的相關足跡是13日中午12時10分到1時45分，搭乘高鐵633班次從桃園南下左營，大約14點到14點15分，到左營區自由黃昏市場吃鱔魚麵，2點半到晚上8點，在國立高雄科技大學建工校區兼課，下課後在建工校區後門沒有招牌的小吃店用餐，8點半到9點，則到大昌路、義華路口的公車站牌搭217公車返家，隔日下午1點半到6點，又回到高科大學建工校區兼課，共匡列接觸者40人，部分採檢為陰性，部分還在檢驗當中。

案2357為仁惠醫院護理師，他從頭到尾並無任何症狀，經過疫調後得知，14日下午5點半到六點的五權南路、國光路的黃昏攤販市場，16日下午3時42分到5時42分到鳳山大潤發，共匡列4位接觸者，檢驗結果全數呈陰性。

案2527是保險員，由於工作性質導致他的社交活動相對較多，所以追蹤對象相對複雜，他在18日開始出現發燒狀態，發病前的足跡3日到7日是正常上班，7日晚間12點到凌晨4點在苓雅區九度空間酒吧與朋友聚餐、歡唱，8日晚上9點下班後到隔天凌晨1點，曾與朋友到享溫馨巨蛋店唱歌。

而9日下午5點半到6點到牛老大涮涮鍋吃飯，隨後到新崛江逛街，接著14日晚上7點到10點在左營區串門子海鮮串燒聚餐，17日在華南產物保險有會議，後來到BMW博愛廠，目前共掌握接觸者35人，匡列人員中發現有一些人有北部活動史足跡，詳細疫調還在釐清當中，因為該案活動史相對複雜，需要一些時間進行足跡比對。

接下來，案2351是30多歲男性作業員，也是高雄市第183案的兒子，同住的父親在萬華有活動史確診，因此研判是家庭群聚感染，18日發病，主動到醫院採檢程陽性，16日凌晨1點至2點至前鎮區光華二路的「光華愛旺夾夾」、新興區復興一路的「夾爽快」、苓雅區文橫二路「萌獅部落」、新興區新田路高視眼鏡原址、新興區仁智街「嗨客」、新興區五福二路「檯客二代選物販賣」等娃娃機店補充貨物，17日休假未外出，匡列接觸者共6人。

案2530為男性居服員，足跡相對單純，15日中午12點30到40分去過前鎮區瑞北路的「方師傅點心坊瑞北店」，17日晚上10點45分入住前鎮區新光路的高雄海景美屋住宿3008房，匡列接觸者8人，相關細節還在持續疫調中。

案2529是53歲男性業務員，17日出現相關症狀，18日採檢確診，14日下午5點31分至7點5分搭高鐵南下149班次自台北到新左營，7點10分至8點15分自捷運新左營站搭捷運至美麗島站，再轉至市議會站，17日上午8點15至12點至三民區林森一路菱和貿易公司上班，12點至12點30分至新興區南華路156號與南華橫路前無招牌小吃店，12點30分至下午6點30分再回公司，匡列接觸者共10人，目前正在等待檢驗當中。

案2352是居住在鼓山區學生，有在仁武區物流公司打工，16日自覺喉嚨癢，下班後去採檢，第一次陰性，隔天症狀加劇，再度採檢呈陽性，根據疫調顯示，14日下午6點30分至8點在高雄科技大學楠梓校區上課，14、15日上午8點至下午點至仁武區物流公司上班，16、17日全天在家休息，18日上午7點30分至50分至鼓山區明倫路「原動力早餐明倫店」吃早餐，目前匡列接觸者25人，目前正在等待檢驗當中。

(中時 )