近期外傳北部某醫院爆出4名護理師確診，今(19日)台北醫學大學附設醫院發表聲明證實此事。北醫表示，該院有同仁的友人在萬華的家人確診，隨即主動通報院方並接受篩檢，分別在16、17日檢出各2名確診護理師，目前已經匡列第1圈72名接觸者，並擴大匡列其他員工，結果陸續出爐中，尚未有其他陽性個案。

北醫表示，5月16日深夜，2名病房護理師確診、5月17日上午，病房及手術室2名護理師確診，總計4名同仁確診，目前研判非院內感染。同仁確診後，隨即通報衛生主管機關，5月17日接受台北市衛生局疫調，並依照中央疫情指揮中心規範，啟動應變作為。

護理師確診後，北醫便匡列第1圈接觸者4個單位同仁及病患共72人，緊急以PCR篩檢並隔離，除第1圈以外，並擴大匡列確診同仁服務單位的工作同仁，予以PCR篩檢，採檢結果陸續出爐中，目前已出爐結果均為陰性。

同時，北醫針對確診同仁工作環境展開環境清潔消毒，5月17日起暫停住院作業，由於手術室護理師於5月17日上午確診，手術室於當日中午起暫停非緊急或必要手術。

北醫表示，為確保全院同仁及就醫民眾的安全，該院依照中央疫情指揮中心醫療營運降載的規範，門診亦依病人治療之急迫性需求等，評估是否延遲門診，可延遲診療的醫療一律暫緩。

對於外傳投訴內容所陳，院方在採檢結果尚未確認前，即要求手術室重啟作業，北醫表示實屬誤會，此為單位主管為因應逐步回歸正常作業的預備工作及準備流程， 逐一詢問同仁，可能因此造成誤解。手術室均按照中央疫情指揮中心規範，以緊急或必要手術為限。

北醫表示，該院於5月17日院務會議即向全院主管說明最新疫情及相關應變措施，絕無投訴內容所稱，刻意控制感染消息，企圖營造良好形象。

(中時 )