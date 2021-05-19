據《陸戰隊時報》報導，美國陸戰隊司令柏格(David Berger)在出席華府智庫布魯金斯研究所線上會議時指出，美國與中國大陸的戰爭並非無法避免，但這有賴所有盟邦政府共同努力嚇阻北京。為此美國須建立能維持海上、空中與各領域自由航行的能力；此外，在經營與區域盟友的關係中，陸戰隊也能扮演重要決策。這些讓競爭成為美中未來的主旋律。

他進一步地說，美陸戰隊正大量的展開一連串驗證與組織重組，目地為的是趕上中國大陸所形成的威脅，並建立能在戰爭中贏得勝利的能力。

話鋒一轉，他也提到過去十年來自己持續研究中國大陸，並發現北京的外交政策目標愈來愈具有侵略性。比對10年前的地圖，再看看中國大陸今日的行動，美國有必要建立能夠維持海上、空中與所有領域航行自由的能力。

談到陸戰隊在未來戰爭中扮演的角色，他指出陸戰隊將在大陸地理上利益點上扮演常備部隊，而這能減緩大陸擴大領土邊疆與霸凌鄰邦的意圖。因此，美國有必要在正確的區域內，隨時擁有一支前瞻性的遠征部隊，而其特點為輕裝、機動力高。他認為，隨著陸戰隊前衛的遠征部隊持續關注大陸動態，將能嚇阻北京的區域侵略行為。

即使嚇阻失敗，而與北京的戰爭又迅速發生，而盟軍的軍隊又還來不急動員，陸戰隊的濱海戰鬥團隨時可投入戰鬥。

另一方面，為了嚇阻北京或在戰爭爆發時能擔任擊敗大陸的任務，美國也須維持與區域盟友的關係，而陸戰隊非常適合扮演此一角色。他強調，我門無法獨力取得成功，我們需要承認盟友、合作夥伴的價值。

他總結到，與大陸的戰爭不是無法避免；但很明顯的美中在未來會持續競爭，而陸戰隊已擬定戰略，並為此整建、分配資源。

(中時新聞網)