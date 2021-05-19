桃園市政府市政大樓後棟建築於民國83年啟用至今已逾20年，曾發生外牆壁面剝落情況，產生安全顧慮，為保障洽公民眾及市府同仁辦公安全，今年6月起將進行後棟(後門側)外牆修復工程，將分區施工，預計明年第四季完成，施工期間將設置施工管制區以維護安全，並進行周邊交通改道管制，請市民提早因應。

一、 110年6月1日零時起封閉桃園市政府市政大樓至桃園市綜合會議廳間部分道路，並以施工圍籬架設出「施工管制區」，管制區內禁止一般車輛通行及停放。

二、 110年6月1日零時起所有車輛行駛動線亦配合調整。

三、 施工期間，行人可走安全通道進入後門，或由正門進入洽辦公。

四、 110年6月1日零時起，原市區公車行經「府前郵局站」及桃園區公所正門「桃園區公所站」站牌取消，欲搭乘請改至縣府路128號對面之「桃園區公所站(起點站)」及「文化局站(臨時終點站)」站牌上下車(詳細路線變更請至桃客官網查詢，網址：http：／／www.tybus.com.tw／)。

五、 施工管制區周邊停車格變更，自110年5月23日零時起，陸續劃設調整，請車主提前移動愛車。

桃園市政府秘書處長顏子傑呼籲，請用路人遵照施工管制人員及安全設施指示行車，行經施工區域之車輛請減速慢行，以維護交通安全並維持行政園區正常運行，感謝洽辦公民眾的體諒配合。

(中時 )