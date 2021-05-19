南韓總統文在寅將於周五（21日）赴美，和美國總統拜登會談，國務院前亞太助卿康貝爾（Kurt Campbell）透露，屆時將以疫苗短缺、半導體供應鏈等問題為此次會唔的重點，並建立起「實質夥伴關係」。

據《韓聯社》報導，康貝爾受訪時表示，美國和南韓都是在科技上世界領先的國家，將計畫討論在重要問題上，展開新的合作途徑，「我們在半導體領域都面臨著共同的挑戰，這次峰會的目的也將解決供應鏈安全問題，以及加強私營、公共在先進技術上的合作」。

康貝爾表示，這次的會唔代表著2個先進國家、主要經濟體和科技強國站在同一陣線，一起面對現在嚴峻的挑戰。

此外，康貝爾還提到，除了半導體供應鏈外，南韓疫苗短缺也將會是此次會談的重點之一；康貝爾說，「我相信在會上，拜登將會與文在寅討論如何解決南韓疫苗短缺的問題」。

南韓曾與美國提過疫苗交換協議，以緩解國內疫苗短缺的情況，康貝爾表示，在會唔上兩國總統將會討論提高疫苗的生產方式，目前正在尋找各種的可能，以幫助全球疫苗的生產和分銷，「美國和南韓都是疫苗生產國，應該共同努力，來幫助全球新冠疫苗的供應」。

(中時新聞網)