法務部調查局19日表示，全國疫情提升至第三級，調查局自「諾富特」事件後嚴查疫情假訊息案，迄今已蒐報不實疫情情資計143件。

調查局表示，由於全國疫情提升至第三級，調查局案件規劃及業務將採「緩急辦理」原則，同一外勤處站，分區辦公區域若有一區域需實施關閉或封鎖等圍堵措施，確實落實人員檢疫、隔離、追蹤，一般案件及業務均暫停辦理；急要案件及業務移由另區辦公區代理。急要案件以防疫及值勤人員之健康、安全為優先考量，對相關犯罪嫌疑人，將依檢察官指示，啟動各調查處站與檢察機關視訊設備連線系統，以因應移送犯罪嫌疑人之處理。

調查局指出，調查局自去年即成立「嚴重特殊傳染性肺炎防疫專案」積極查處，為因應防疫警示升級，日前再通函全國外勤處站要求依「查緝民生犯罪聯繫平台」，與各地檢察署打擊民生犯罪專組、衛生局密切聯繫，積極查緝囤積防疫物資、民生物資、哄抬價格等案件。

另外，在查緝疫情假訊息方面，調查局說，自「諾富特」事件發生迄今，調查局已蒐報不實疫情情資計143件，立案管制計20案，其中已移送地檢署2案，另已偵辦3案待移送，溯源成功待偵辦計2案，另指示資安工作站針對大陸利用疫情對我國從事認知作戰及關鍵基礎設施進行網路攻擊，積極蒐報情資。

(中時 )