32歲日本人氣女星新垣結衣今(19日)無預警宣布結婚喜訊，對象就是與她合拍電視劇《月薪嬌妻》的大8歲男星星野源。女神死會消息傳出，不僅讓大批男粉絲心碎，也讓日本股民忍不住憂心，明天股市恐怕遇上暴跌危機。

其實日本一直流傳著一個都市傳說，每逢有一個人氣女星結婚，日本股市必定大跌。例如北川景子2016年嫁DAIGO，日股跌了479點、堀北真希結婚大跌895點。去年石原聰美閃嫁圈外人，當天東京證交所系統直接故障，全天暫停交易。

結婚報道の日経平均株価への影響



北川景子: -479

優香:-582.18

堀北真希: -895.15

小倉優子:-1010

石原さとみ:東証売買停止

戸田恵梨香: -130

新垣結衣:？？



覚悟しとけよ。 — ペイの実 (@paynomi) May 19, 2021

如今新垣結閃嫁星野源的消息，雖然是在日股收盤1小時後才公布，不過巧的是，今天日股就大跌362點，跌幅1.28%，不少網友更因為都市傳說的關係，大多不看好明日股市，甚至還有人開玩笑推測東京證交所可能直接倒閉吧。

網友們留言一則比一則爆笑，「不愧我老婆，休市了」、「休市，和石原聰美同個等級，待遇應該差不了多少」、「美股期貨已經開始崩了」、「空軍一號已就位」、「明天見證大瀑布」。

新垣結衣今日宣布喜嫁大8歲男星星野源，據悉，兩人是在拍攝《月薪嬌妻》新春特別篇後，以結婚為前提開始交往，星野源也透過經紀公司澄清外界傳言，表示與新垣結衣沒有同居，對方亦沒有懷孕，目前也還沒登記結婚，將會找個好日子登記。

(中時新聞網)